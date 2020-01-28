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  3. Özcan Deniz'e bir şok daha! Kral dizisi için karar verildi

Özcan Deniz'e bir şok daha! Kral dizisi için karar verildi

Özcan Deniz'e bir şok daha! Kral dizisi için karar verildi

Kral dizisiyle ekranlara dönmesi beklenen Özcan Deniz, projeyi ertelemek zorunda kaldı. Hikayenin günümüzde çekilmesinin istenmesi üzerine Deniz, senaryoyu yeniden ele aldı ve dizi eylül ayına ertelendi.

Özcan Deniz, İstanbullu Gelin'in ardından dayısının gerçek öyküsünden kurguladığı Kral adlı yeni dizisiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyordu. Burak Deniz ve Pınar Deniz'le el sıkışan Özcan Deniz atv ile anlaşmıştı. Ocak ayında sete çıkması beklenen diziyle ilgili senaryo krizi yaşanmış ve hikâyesi kanalın isteğiyle 1970'lerden günümüze taşınmıştı. Bu nedenle hazırlanan dekorlar da çöpe gitmişti.

ERTELENDİ

Oyuncu kadrosunda da yenilenen senaryoyla beraber değişiklikler yapılan diziyle ilgili flaş bir karar verildi. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; "Kral" eylül ayına ertelendi.


Özcan Deniz'e bir şok daha!
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