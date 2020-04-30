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  3. Özcan Deniz'den oğlu Kuzey'e duygusal kutlama: Nice güzel hikayelerin olsun ömrüm...

Özcan Deniz'den oğlu Kuzey'e duygusal kutlama: Nice güzel hikayelerin olsun ömrüm...

Özcan Deniz'den oğlu Kuzey'e duygusal kutlama: Nice güzel hikayelerin olsun ömrüm...

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, Feyza Aktan ile MArt 2018'de dünyaevine girmiş, çift aynı yıl ilk oğulları Kuzey'i kucaklarına almıştı.

15 aylık evlilik Haziran 2019'da bitti ancak Özcan Deniz ile Feyza Aktan ilişkilerini sonlandırmadı. Kuzey dün 2 yaşına bastı. Deniz, oğlunun doğum gününü "Mutlu yaşlar canım oğlum. Hikayemi güzelleştiren evlat. Nice güzel hikayelerin olsun... Ömrüm, Kuzey'im.." mesajı ile kutladı.

Feyza Aktan ise Instagram sayfasında kutlama fotoğrafı yayınlayıp altına "İyi ki varsın benim can oğlum..." notunu düştü.


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