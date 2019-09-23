'Kraliçem ol!'

‘Asmalı Konak’ dizisinin ardından 13 yıl sonra ‘İkinci Şans’ adlı sinema filminde buluşan Özcan Deniz ile Nurgül Yeşilçay, yeniden bir araya gelmeye hazırlanıyor.

Geçen sezon İstanbullu Gelin dizisinde oynayan Özcan Deniz, 03 Medya ile birlikte hazırladığı ‘Kral’ dizisiyle ekran macerasına ara vermeden devam edecek. Yakışıklı oyuncu, yeni projesi için sürpriz bir isme teklif götürdü. Deniz, ekranda iyi bir uyum yakaladıklarına inandığı Yeşilçay’a ‘Gel birlikte oynayalım’ diyerek kapısını çaldı. Mahalleden Arkadaşlar adlı filmle kasımda seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan

Nurgül Yeşilçay’ın, henüz net bir cevap vermezken teklife sıcak baktığı öğrenildi.