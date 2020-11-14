Özcan Deniz'den duygusal paylaşım: Dünya bir yana, sen bir yana...

Genellikle işiyle ilgili paylaşımlarda bulunan Özcan Deniz, geçen günlerde Instagram hesabından oğlunun fotoğrafını paylaştı. Deniz fotoğrafa duygusal bir not düştü, "Dünya bir yana sen bir yana. Canım oğlum" dedi. Oyuncunun oğluyla yaptığı paylaşım büyük ilgi gördü.

"SENİ ÇOK BEKLEDİM" DİZİSİYLE DÖNÜYOR

Öte yandan Star’ın yakında seyircisi ile buluşmaya hazırlanan yeni dizisi Seni Çok Bekledim'in çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. İzleyici ile buluşmak için gün sayan ‘Seni Çok Bekledim’ senaryosuyla olduğu kadar, oyuncu kadrosu ile de adından söz ettirecek.

"SENİ ÇOK BEKLEDİM" KONUSU NEDİR?

Özcan Deniz, ailesinden uzak, tek başına bir hayat kurmuş iş adamı Kadir karakterine hayat verecek. İrem Helvacıoğlu ise babasız büyümüş ve kendi ayakları üzerinde duran fotoğrafçı Ayliz karakteriyle seyirci karşısına çıkacak. Yıllar boyunca birbirine teğet geçen Kadir ve Ayliz, birbirlerinin hayatına umulmadık biranda girecek ve birlikte inanılmaz bir mucizeye tanıklık edecekler.