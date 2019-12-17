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  3. Özcan Deniz'den 9 yıl sonra bir ilk! 450 bin liraya ikna oldu

Özcan Deniz'den 9 yıl sonra bir ilk! 450 bin liraya ikna oldu

Özcan Deniz'den 9 yıl sonra bir ilk! 450 bin liraya ikna oldu

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, uzun bir aradan sonra Türkiye'de ilk kez yılbaşında sahne alacak.

Yıllardır şarkıcılığın yanı sıra oyunculuk üzerinde kariyerini devam ettiren Özcan Deniz, Türkiye’de uzun bir aradan sonra ilk kez yılbaşı gecesi sahne alacak.

450 BİN TL ALACAK

Her yıl ya Kıbrıs ya da Avrupa’da konser veren Özcan Deniz, bu kez rotasını değiştirerek, 9 yıl aradan sonra ilk kez Türkiye’de sahneye çıkacak ve 450 bin lira kazanacak.


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