Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu'nun başrollerinde olduğu 'Seni Çok Bekledim' Katar'da başlayacak

‘Seni Çok Bekledim’ dizisinin çekimleri için bir süredir Doha’da bulunan Özcan Deniz, “Katar-Türkiye ilişkileri dolayısıyla Doha tüm imkanları sağlamak açısından çok uygun bir yer ve burada mutluyuz” dedi. İrem Helvacıoğlu da “Katar’da harika bir iklim dönemindeyiz, şanslıyız” dedi.