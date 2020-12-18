18 Aralık 2020 Cuma 20:45 | Son Güncelleme:
Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu'nun başrollerinde olduğu 'Seni Çok Bekledim' Katar'da başlayacak
Başrollerini Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu'nun paylaştığı ‘Seni Çok Bekledim' dizisinin bazı sahneleri Katar'ın başkenti Doha'da çekiliyor.
‘Seni Çok Bekledim’ dizisinin çekimleri için bir süredir Doha’da bulunan Özcan Deniz, “Katar-Türkiye ilişkileri dolayısıyla Doha tüm imkanları sağlamak açısından çok uygun bir yer ve burada mutluyuz” dedi. İrem Helvacıoğlu da “Katar’da harika bir iklim dönemindeyiz, şanslıyız” dedi.