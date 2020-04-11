Özcan Deniz ve Feyza Aktan'a karantina yaradı! Herkes ayrıldı onlar barıştı

Kuzey adında bir de oğulları olan çiftin son barışması da kısa sürmüş, Özcan Deniz ve Feyza Aktan uzun süre önce ilişkilerine nokta koymuştu. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle karantinada olan çiftler arasında yeni bir gelişme yaşandı.

ÖZCAN DENİZ VE FEYZA AKTAN BARIŞTI

2. Sayfa'nın haberine göre; karantina süreci pek çok çiftin ayırırken, Özcan Deniz ve Feyza Aktan'tan sevindirici haber geldi. Deniz ve Aktan, herkesin ayrıldığı bu süreçte yeniden bir araya geldi.