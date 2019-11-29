Özcan Deniz kaç yaşında? Aslı Enver kaç yaşında? İşte Özcan Deniz ve Aslı Enver'in yaş farkı..

Özcan Deniz kaç yaşında, Aslı Enver kaç yaşında? sorusunun aynıtı merak ediliyor. İkinci Sayfa'nın ahberine göre eçtiğimiz haziran ayında eşi Feyza Aktan'la evliliklerini anlaşmalı olarak bitiren Özcan Deniz'in boşanma sebebi oyuncu Aslı Enver çıktı. Bu haberin ardından izleyiciler Özcan Deniz ve Aslı Enver'in yaş farkı merak ediyor. İşte yaş farkı..

ÖZCAN DENİZ VR ASLI ENVER'İN YAŞ FARKI..

Özcan Deniz ve Aslı Enver'in arasında 12 yaş farkı bulunuyor.Özcan Deniz 47 , Aslı Enver ise 35 yaşında.

ASLI ENVER KİMDİR?

Aslı Enver 10 Mayıs 1984 yılında İngiltere Londra’da dünyaya geldi. Babası Kıbrıslı bir Türk olan Aslı enver 3 kardeştir. 12 yaşına kadar İngiltere’de yaşayan Aslı Enver ailesi ile birlikte İstanbul’a yerleşmiştir. Liseyi Pera Güzel Sanatlar Lisesi’nde okuyan genç oyuncu daha sonra Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümüne devam etmiştir. Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi almıştır.

Kariyerinin henüz başlarındayken 2002 yılında TRT’de yayınlanan bir sit-com’da küçük bir rol almış ardından “Ayna” adlı kısa filmde oynamıştır. 2007 yılında yayınlanan, İbrahim Kendirci, Dağhan Külegeç, Pelin Karahan ve Sarp Apak gibi oyuncularla başrolü paylaşan Aslı Enver “Mine” karakteriyle hafızalara kazınmıştır.

Aslı Enver 2012 yılında kendisi gibi oyuncu olan Birkan Sokullu ile evlenmiş ve 2015 yılında boşanmıştır. Star TV’de yayınlanan ve başrolünü Özcan Deniz ile paylaştığı İstanbullu Gelin dizisinde Süreyya Boran karakterine hayat veren Aslı Enver, 1.68 metre boyunda, 55 kilo ve Boğa burcudur.

Aslı Enver’in rol aldığı diziler ve filmler:

2017 – İstanbullu Gelin (Süreyya Boran) (TV Dizisi)

2017 – Öteki Taraf (Ece) (Sinema Filmi)

2016 – Kış Güneş (Nisan) (TV Dizisi)

2015 – Mutlu Ol Yeter (Zeynep) (TV Dizisi)

2015 – Kardeşim Benim (Zeynep) (Sinema Filmi)

2014 – Bana Artık Hicran De (Hicran Eyüpoğlu) (TV Dizisi)

2013 – Tamam mıyız? (Beste) (Snema Flm)

2013 – Kayıp (Özlem Albayrak) (TV Dizisi)

2012 – Suskunlar (Ahu) (TV Dizisi)

2012 – Rakı Masası (Kısa Film)

2007 – 2010 – Kavak Yelleri (Mine Ergun) (TV Dizisi)

2003 – Hayat Bilgisi (Hazal) (TV Dizisi)

2002 – Ayna (Kısa Film)

2002 – Uzay Sitcomu (TV Dizisi)

Tiyatro oyunları:

Personel, Craft Kadıköy

Evcilik Oyunu, Pera Tiyatrosu

Yangın Yerinde Orkideler, Pera Tiyatrosu

Eski Fotoğraflar, Haliç Üniversitesi

ÖZCAN DENİZ KİMDİR?

Özcan Deniz, 19 Mayıs 1972 tarihinde Ankara Elmadağ’da doğmuştur. Aslen Ağrı’lıdır. 1977 yılında ailesiyle birlikte Aydın’a yerleşti. Erken yaşta okumayı bıraktı ve müzikle uğraşmaya karar verdi. 13 yaşındayken İzmir’de şarkı söylemeye başladı ve 16 yaşında Antalyada şarkı söyleyerek tüm ailesini geçindirecek parayı kazanmaya başladı. 17 yaşında İstanbul’a geldi ve burada bir süre pavyonlarda çıktıktan sonra 18 yaşında Almanya München’e gitti. Yaşar Yağmur’la tanıştı ve böylece “Yine Ağlattın Beni” adını taşıyan ilk albümünü çıkardı. Aşkım Dağlarda Gezer dizisi ile oyunculuk hayatına başlayan Özcan Deniz, 2002 yılında hem müzik hem dizi alanında büyük bir başarı yakaladı. Asmalı Konak dizisinde Ürgüp’ün en zengin ve en büyük ağası olan Seymen Ağa karakterini canlandırdı ve bu dizi Türk televizyon tarihinin en çok reyting alan dizisi oldu.

Asmalı Konak, Haziran Gecesi, Samanyolu, Bir Zamanlar Osmanlı, Karagül ve Kaderimin Yazıldığı Gün gibi dizilerde yer almıştır. Yönetmenlik yapan Özcan Deniz yazıp yönettiği Evim Sensin, Su ve Ateş, İkinci Şans, Sevimli Tehlikeli, Ya Sonra filmlerini beyaz perdeye taşımıştır.

Özcan Deniz, Feyza Altan ile evlidir ve Kuzey adında bir oğlu vardır.

Şimdilerde Star televizyonunda yayınlanan İstanbullu Gelin dizisinde Faruk Boran karakterine hayat veren Özcan Deniz, 1.80 metre boyunda, 80 kilo ve Boğa burcudur.

Ödülleri:

1997 – Yılın Müzik Yıldız Ödülü – Magazin Gazetecileri Derneği

1997 – Arabesk-Fantazi Müzik En İyi Erkek Sanatçısı – Kral TV Video Müzik Ödülleri

1999 – Türk Halk Müziği En İyi Erkek Sanatçısı – Kral TV Video Müzik Ödülleri

2001 – Avrupa'nın En Başarılı Sanatçısı

2002 – Yılın En İyi Tv Erkek Yıldızı Ödülü – Magazin Gazetecileri Derneği

2002 – Tv Yıldızı Ödülü – Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği

2002 – Arabesk-Fantazi Müzik En İyi Erkek Sanatçısı – Kral TV Video Müzik Ödülleri

2002-2003 – En Çok Satan Albüm Ödülü – Leyla – MÜ-YAP

2003 – Üç Altın Plak Ödülü – Leyla – Prestij Grup Popüler Yapım

2003 – En İyi Solist Ödülü – Altın Kelebek

2003 – Yılın Dizisi – Asmalı Konak – İstanbul Üniversitesi İktisat Kulübü

2003-2004 – En Başarılı Sanatçı Ödülü – Avrupa Türklerinin Seçimi

2004-2005 – En Çok Satan Albüm Ödülü – Ses ve Ayrılık – MÜ-YAP

2004-2005 – En İyi Erkek Oyuncu Ödülü – Altın Kelebek

2005 – Teşekkür Ödülü – Çağdaş Sinema Oyunları Derneği

2005 – Yılın En İyi Tv Dizi Oyuncusu Ödülü – Magazin Gazetecileri Derneği

2011 – Manheim İzleyici Ödülü En İyi Film Ödülü – Ya Sonra – Manheim Türk Film Festivali

2012 – Yılın En İyi Film Ödülü – Evim Sensin – 19.Siyaset Dergisi Ödülleri

Albümleri:

Yine Ağlattın Beni (1992)

Hadi Hadi Meleğim (1993)

Beyaz Kelebeğim (1994)

Yalan Mı? (1997)

Çoban Yıldızı (1998)

Aslan Gibi (2000)

Leyla (2002)

Ses ve Ayrılık (2004)

Hediye (2007)

Sevdazede (2009)

Bi Düşün (2012)

Özcan Deniz’in rol aldığı diziler ve filmler:

1994 – Ona Sevdiğimi Söyle (Sinema Filmi)

1995 – Yer Çekimli Aşklar (Cemal) (Sinema Filmi)

1997 – Yalan (Hasan) (TV Dizisi)

1999 – Aşkın Dağlarda Gezer (Zal) (TV Dizisi)

2001 – Kolay Para (Cevher) (Sinema Filmi)

2002 – O Şimdi Asker (Volkan) (Sinema Filmi)

2002 – Reyting Hamdi (Özcan) (TV Dizisi)

2002 – Asmalı Konak (Seymen) (TV Dizisi)

2003 – O Şimdi Asker (Sinema Filmi)

2003 – Asmalı Konak-Hayat (Sinema Filmi)

2003 – Neredesin Firuze (Ferhat) (Sinema Filmi)

2004 – Haziran Gecesi (Baran) (TV Dizisi)

2006 – Keloğlan Karaprens'e Karşı (Kara Prens) (Sinema Filmi)

2007 – Kader (Ali) (TV Dizisi)

2008 – Aşk Yakar (Mustafa) (TV Dizisi)

2008 – Mevlana Celaleddin-i Rumi: Aşkın Dansı (Çelebi Hüsamettin) (Sinema Filmi)

2008 – Sakıkamış Beyaz Hüzün (Teğmen Faik) (Sinema Fimi)

2009 – Samanyolu (Nejat) (TV Dizisi)

2012 – Bir Zamanlar Osmanlı (Serhat) (TV Dizisi)

2011 – Ya Sonra (Adem) (Sinema Filmi)

2012 – Araf (Mahur) (Sinema Filmi)

2012 – Evim Sensin (İskender) (Sinema Filmi)

2013 – Karagül (Murat) (TV Dizisi)

2013 – Su ve Ateş (Haşmet)(Sinema Filmi)

2014 – Kaderimin Yazıldığı Gün (Kahraman) (TV Dizisi)

2015 – Sevimli Tehlikeli (Sinema Filmi)

2016 – İkinci Şans (Cemal) (Sinema Filmi)

2017 – Öteki Taraf (Çetin) (Sinema Filmi)

2017 – 2019 İstanbullu Gelin (Faruk Boran) (TV Dizisi)