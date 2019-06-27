Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ın boşanma detayları belli oldu! Çocuğun velayeti...

2018'in Nisan ayında çocuklarını kucaklarına alan çift, anlaşmalı olarak boşandı. Mahkeme çiftin çocukları Kuzey için ortak velayet kararı aldı.

Öte yandan çifti görüntülemek isteyen gazeteciler ile güvenlik arasında kısa süreli arbede yaşandığı da öğrenildi.







FEYZA AKTAN KİMDİR?

Özcan Deniz'in bugün boşandığı Feyza Aktan aslen Antalya'lıdır. 1992 tarihinde dünyaya gelen ve 27 yaşında olan Feyza Aktan Özcan Deniz'le 9 Mart 2018 tarihinde sade bir nikah töreni ile evlendi. Feyza Aktan ve Özcan Deniz çiftinin Kuzey adını verdikleri oğulları ise 30 Nisan 2018 tarihinde dünyaya geldi.