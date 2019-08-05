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  3. Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ın boşanma sebebi belli oldu

Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ın boşanma sebebi belli oldu

Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ın boşanma sebebi belli oldu

26 Haziran'da tek celsede boşanan Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ın ayrılık sebebi ortaya çıktı.

Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, Feyza Aktan ile Mart 2018'de nikah masasına oturmuştu. Kuzey adında bir oğulları olan çift, geçen ay ise sürpriz bir kararla tek celsede boşanmıştı. Boşanmanın ardından el ele görüntülenen ikili, magazin gündeminden günlerce düşmemişti. İki haftadır birlikte tatil yapan çiftin neden boşanma kararı aldığı da merak konusu olmuştu.

Boşanma sebebi belli oldu

Bugün 2. Sayfa programında yer alan habere göre; Deniz ile Aktan, yurt dışı tatillerinde büyük kavgaya tutuştu ve yaşanan inatlaşma sonucu boşanma kararı aldı. Feyza Aktan daha sonra geri adım atsa da Özcan Deniz kararından vazgeçmedi ve çift, anlaşmalı olarak boşandı. Ayrıca kısa süre önce bir markanın yatak reklamında rol alan Özcan Deniz eğer boşanmasıydı reklamda eşiyle rol alacaktı. Feyza Aktan bu reklam filminden 500 bin TL kazanacaktı.

 

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