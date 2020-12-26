Özcan Deniz ile Feyza Aktan arasında 'Kuzey' savaşı

2 yaşındaki çocukları Kuzey’in velayetini almak için Feyza Aktan’a velayet davası açan Özcan Deniz, sosyal medya hesabından eski eşine göndermelerde bulundu. İbn-i Haldun’un bir sözünü paylaşıp “İyi biri olmayı kötülerden öğrendim. Şimdi bir kelebeği bile incitemiyorsam, bu rastladığım bir şeytandandır” diyen Deniz, ardından oğluyla bir karesini yükledi. Aynı saatlerde Feyza Aktan da oğluyla olan karesine “Annen senin için ölür” mesajını yazdı.