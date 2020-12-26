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26 Aralık 2020 Cumartesi 23:31 | Son Güncelleme:

Özcan Deniz ile Feyza Aktan arasında 'Kuzey' savaşı

Özcan Deniz ile Feyza Aktan arasında 'Kuzey' savaşı

Özcan Deniz ile eski eşi Feyza Aktan arasında sular durulmuyor.

2 yaşındaki çocukları Kuzey’in velayetini almak için Feyza Aktan’a velayet davası açan Özcan Deniz, sosyal medya hesabından eski eşine göndermelerde bulundu. İbn-i Haldun’un bir sözünü paylaşıp “İyi biri olmayı kötülerden öğrendim. Şimdi bir kelebeği bile incitemiyorsam, bu rastladığım bir şeytandandır” diyen Deniz, ardından oğluyla bir karesini yükledi. Aynı saatlerde Feyza Aktan da oğluyla olan karesine “Annen senin için ölür” mesajını yazdı. 

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