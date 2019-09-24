Özcan Deniz, Gülcan Deniz için 'Öyle bir kardeşim yok' demişti... Gerçek ortaya çıktı!

Kalp hastası olan 21 yaşındaki Gülcan Deniz; babası Sıddık Deniz'in vefatından sonra abisi Özcan Deniz'e ulaşmaya çalışmış, kendisi ve ağır hasta olan annesi için yardım istemişti. Genç kız, abisinin telefonlarına ve mesajlarına cevap vermediğini söylemişti. Kardeşinin yardım çığlığına kayıtsız kalan Deniz, daha sonra bir açıklama yaparak "Bu kişiden yeni haberim oldu. Soyağacımıza baktım; babamın üstüne kayıtlı böyle biri yok" demişti.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Günaydın'dan Hakan Uç, gerçeği ortaya çıkardı ve Deniz ailesinin nüfus kaydına ulaştı. Nüfus kayıtlarında Özcan ve Gülcan Deniz'in babalarının ismi aynı: Sıddık... Üstelik baba Sıddık Deniz'in ölüm tarihi de iki kardeşin nüfus kayıtlarında 14/07/2018 olarak görünüyor. İki kardeşin dedeleri de aynı: Bedih Deniz... Özcan Deniz ve Gülcan Deniz'in nüfusa kayıtlı oldukları yer ise Aydın Efeler...

NÜFUSTA BABA AYNI

Resmi kayıtlara göre; 1998 doğumlu Gülcan Deniz, Sıddık-Nursel Deniz çiftinin kızı... Kayıtlarda; Gülcan Deniz'in aile bilgilerinde Özcan Deniz ile diğer abi ve ablalarının da isimleri yer alıyor. Ünlü şarkıcının yalan söylediği belgeyle ortaya konulurken, Gülcan Deniz, abisine sitemini dile getirdi: "Madem abim beni kardeşi yerine koymuyor, ben de artık ondan yardım istemiyorum. Benim Cumhurbaşkanı'm, devletim var. Bana onlar yardım eli uzatacaktır."