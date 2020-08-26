Özcan Deniz-Feyza Aktan arasında yeni kriz! Bu kez resti çekti
Oyuncu Özcan Deniz, Feyza Aktan ile 2018 yılında nikah masasına oturmuş, ancak evliliği 15 ay sürmüştü. Haziran 2019'da boşanan çift, kısa süre sonra ise yeniden bir araya gelmişti. Ancak ikili arasında yine kriz çıktı. İddiaya göre Aktan, oyuncuya ‘Ya yeniden evlenelim ya da bana istediğim 15 milyon TL tazminatı ver' diye rest çekti.
Özcan Deniz'le Feyza Aktan arasında yine kriz çıktı... İkili, 15 aylık evliliklerini Haziran'da 2019'da sona erdirmiş ancak kısa süre sonra yeniden barışmıştı. Kuzey adında oğulları olan çiftin yeniden evleneceği düşünülürken Aktan cephesinden şaşırtan bir hamle geldi. 28 yaşındaki güzel, geçtiğimiz gün 48 yaşındaki Deniz'i Instagram'da takip etmeyi bıraktı.
YENİDEN NİKAH İSTİYOR
Takvim'in haberine göre; Zekeriyaköy'de bitişik villalarda yaşayan eski eşlerden Feyza Aktan, iddiaya göre Özcan Deniz'e resti çekti. Aktan'ın yakışıklı oyuncuya "Yeniden evlenelim ya da bana istediğim 15 milyon TL'lik tazminatı ver" dediği iddia edildi.
Bu arada çiftin boşanma nedeni olarak Feyza Aktan'ın ünlü oyuncuyu Aslı Enver'den kıskanması gösterilmişti.