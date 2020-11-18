Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan'a oğluyla yanıt verdi: Baban elinden geleni yapacak!

2018'de Feyza Aktan ile nikah masasına oturan şarkıcı Özcan Deniz, aynı yıl nisan ayında oğlu Kuzey Deniz'i kucağına aldı. Ancak çift, 15 ay evli kaldıktan sonra geçen sene anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. İkili, çocukları Kuzey için ortak velayet aldı.

KRİZ BAŞ GÖSTERDİ

Geçtiğimiz günlerde Özcan Deniz'in eski eşinin Sarıyer'de ikamet ettikleri evden çıkmasını istediği ancak Aktan'ın çıkmayı reddedip, oğlu ile orada yaşamaya devam ettiği öne sürüldü. Feyza Aktan, iddialar sonrası Instagram hesabından şunları söyledi:

"Gasp: Mağdurun mal varlığına 'cebir' veya 'tehdit' kullanarak gerçekleştirilen bir eylemdir. Boşandıktan sonra kanunun bana tanıdığı haklar gasp olarak nitelendirilemez. Boşanma kararımızda çocuğumla birlikte bu evde oturabileceğim zaten yazılıdır. Kaldı ki karşı tarafça hazırlatılarak, önüme konulan boşanma protokolünü hiçbir zaman talebim olmaksızın imzalamış bir kadın olarak basına yansıtılanın aksine tazminat, araç, gayrimenkul hiçbir talebim olmamıştır."

ÖZCAN DENİZ DE SUSKUNLUĞUNU BOZDU

Deniz ise Aktan'dan sonra sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulundu. Oğlu Kuzey'in bir fotoğrafını yayınlayan şarkıcı, gönderisine şu notu düştü:

"Korkma oğlum, uzun bir yol bu. Zalimin galip gelemeyeceği bir yol... Elinden geleni yapacak baban, yarınlarını iyileştirmek için... Denmesi gerekenleri söyledim, elimden geleni yaptım. Ne kaybedeceğim umurumda değil. İnsan baba olunca, cam oluyormuş. Zalimin elinde tokmak kırmaya hevesli.

Oğlum şunu bil; kırılsam da keskinim... Bana 'Babam' deyip, aşkla bakmanı engelleyenlerin, seni bir saniye bile fazla yaşamanın önüne taş koyan her vicdansızın, mutlu olma hakkımıza tecavüz eden her çıkarcının 'hayattan alacağım var' deyip, faturayı sana, bana kesen herkesin elini kesen bir cam... Allah biliyor ya birbirimizi ne kadar çok sevdiğimizi, gerisi zor ama kolay oğlum. Seni bir enkaza çevirmek isteyen kimseye izin vermeyecek baban. Seni çok seviyorum oğlum."