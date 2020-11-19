Özcan Deniz, büyük kriz yaşadığı Feyza Aktan'a velayet davası açtı!

Özcan Deniz ile eski eşi Feyza Aktan arasındaki kriz büyüyor. Deniz, boşandıktan sonra Aktan'ın kendisine ait evi gasp ettiğini ve ihtarname çekmelerine rağmen boşaltmadığını iddia etmişti. Şarkıcının açıklamalarına sinirlenen Aktan, "Boşandıktan sonra kanunun bana tanıdığı hak gasp olarak nitelendirilemez’’ dedi.

KIRILSAM DA KESKİNİM



Söz hakkı doğan Özcan Deniz de oğlu Kuzey’in fotoğrafını yayımlayarak eski eşine şu mesajı verdi: “Oğlum şunu bil kırılsam da keskinim... Bana babam deyip aşkla bakmanı engelleyenlerin seni bir saniye bir fazla yaşamamın önüne taş koyan her vicdansızın elini kesen bir cam... Seni bir enkaza çevirmek isteyen kimseye izin vermeyecek baban.” Çift, 15 ay evli kaldıktan sonra geçen sene anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. İkili, çocukları Kuzey için ortak velayet aldı.

VELAYET DAVASI AÇTI



Özcan Deniz, geçen yıl anlaşmalı olarak boşandığı Feyza Aktan’a 2 yaşındaki çocuğunun velayetini almak için dava açtı. Deniz, dava sürecine ilişkin mahkemeden gizlilik ve yayın yasağı kararı da aldırdı.