Ozan Orhon ölümden dönmüştü... Zor günlerini canlı yayında anlattı
90'lı yılların unutulmaz isimlerinden olan Ozan Orhon, bugün 2. Sayfa programına konuk oldu. Bir dönem kilolarıyla başı dertte olan ve mide küçültme ameliyatı geçiren Orhon, yaşadığı zorlukları canlı yayında anlattı.
İşte Ozan Orhon’un açıklamalarından satır başları...
- Kilo vermezsen albüm yapamazsın dediler, yanlış yönlendirildim.
- Hortum benim midemi delmiş, iç kanama başlamıştı. Acilen ameliyata aldılar beni.
- En son 53 kiloya kadar düştüm. Büyük salaklık yapmışım. Çocuk da değildik o yaşlarda...
- Şuan hiçbir şeyim yok. Sağlıklı beslenme ve sporla kilomu koruyorum.
- Aşırı kilolu olanlar dışında ameliyat olmalarını önermiyorum.