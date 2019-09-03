Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,747
  • 6,3074
  • 284.899
  • 98937.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Ozan Orhon ölümden dönmüştü... Zor günlerini canlı yayında anlattı

Ozan Orhon ölümden dönmüştü... Zor günlerini canlı yayında anlattı

Ozan Orhon ölümden dönmüştü... Zor günlerini canlı yayında anlattı

90'lı yılların unutulmaz isimlerinden olan Ozan Orhon, bugün 2. Sayfa programına konuk oldu. Bir dönem kilolarıyla başı dertte olan ve mide küçültme ameliyatı geçiren Orhon, yaşadığı zorlukları canlı yayında anlattı.

İşte Ozan Orhon’un açıklamalarından satır başları...

- Kilo vermezsen albüm yapamazsın dediler, yanlış yönlendirildim.

- Hortum benim midemi delmiş, iç kanama başlamıştı. Acilen ameliyata aldılar beni.

- En son 53 kiloya kadar düştüm. Büyük salaklık yapmışım. Çocuk da değildik o yaşlarda...

- Şuan hiçbir şeyim yok. Sağlıklı beslenme ve sporla kilomu koruyorum.

- Aşırı kilolu olanlar dışında ameliyat olmalarını önermiyorum.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

10 yıllık sakallarını kesti, görenler tanıyamadı
Ölümden dönmüştü... Zor günlerini canlı yayında anlattı
Ivana Sert Eurovision'a gitmek istiyor
İkinci ay dönümlerini Prag'da kutladılar
O detay hayranlarını heyecanlandırdı
<p>Geyve ilçesi Alifuatpaşa Mahallesi mevkiinde Sakarya Nehrinde oltayla yayın avlayan Hikmet Yıldız

Tuttuğu Balığı Kepçe İle Sudan Çıkarttı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Dolmabahçe Sarayı'ndaki tarihi paravanın astarında bulundu!

Türkiye'de forma giymiş dünya yıldızı forvetler