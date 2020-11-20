20 Kasım 2020 Cuma 14:11 | Son Güncelleme:
Ozan Güven'in yeni aşkı ortaya çıktı! Gizem Yıldırım ilişkiyi o paylaşımla ele verdi
Geçen aylarda eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla mahkemelik olan oyuncu Ozan Güven, yeni bir aşka yelken açtı. İlişkiyi sevgilisinin paylaşımı ele verdi.
Oyuncu Ozan Güven, geçtiğimiz aylarda eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı iddiasıyla mahkemelik olmuştu. “Söylemezsem Olmaz” programının haberine göre ünlü oyuncu, model Gizem Yıldırım’la aşk yaşamaya başladı.
EVİNDEN PAYLAŞIM YAPINCA ORTAYA ÇIKTI
Çiftin olumsuz tepkiler nedeniyle ilişkilerini gizli tutmak istediği iddia edildi. İkilinin birliktelikleri, Yıldırım’ın sosyal medyadan paylaştığı tablo fotoğrafıyla ortaya çıktı.
Ali Elmacı imzalı tabloyu Ozan Güven, geçtiğimiz yıl satın almış ve yatak odasına koyarak Instagram hesabından paylaşmıştı.
İDDİALAR KARŞISINDA SESSİZ KALDI
Gizem Yıldırım birliktelik iddialarına “Bu konuyla ilgili şu anda konuşmak istemiyorum” cevabını verdi.