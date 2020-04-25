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  3. Ozan Güven'in gizemli aşkı ortaya çıktı!

Ozan Güven'in gizemli aşkı ortaya çıktı!

Ozan Güven'in gizemli aşkı ortaya çıktı!

Serenay Sarıkaya, sevgilisi Cem Yılmaz'ın okey masasında çektiği fotoğrafları sosyal medya sayfasından paylaştı. Ozan Güven ve sevgilisini de kareye etiketleyen Sarıkaya, gizli aşkı ifşa etti.

Şimdilerde karantinada sevgilisi Cem Yılmaz ile birlikte olan oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Yılmaz'ı ilk kez etiketleyerek paylaşım yapan Sarıkaya, aynı kareye Ozan Güven ve sevgilisini de etiketledi. Güzel oyuncu, paylaştığı karenin altına da şunları yazdı:

"İki tane okey elden ele geldi diye alnıma gururla yapıştırdığıma bakmayın. Bir türlü yenemedik şu çifti" yazdı. Serenay Sarıkaya, fotoğrafa Ozan Güven'i ve yeni sevgilisi Deniz Bulutsuz'u da etiketledi. Böylece Sarıkaya, Güven'in gizemli aşkını ifşa etti.


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