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  • Ozan Güven'den flaş karar! Oyunculuğa ara verdi artık orada yaşayacak
12 Aralık 2020 Cumartesi 14:07 | Son Güncelleme:

Ozan Güven'den flaş karar! Oyunculuğa ara verdi artık orada yaşayacak

Ozan Güven'den flaş karar! Oyunculuğa ara verdi artık orada yaşayacak

Bir dönem aşk yaşadığı Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiası nedeniyle mahkemelik olan oyuncu Ozan Güven, Cunda adasında ortaya çıktı. Güven'in, mahkeme sonuçlanana kadar oyunculuğa ara verdiği ve Cunda'da yaşayacağı öğrenildi.

Sevgilisi Deniz Bulutsuz’un açtığı darp davası nedeniyle zor günler geçiren Ozan Güven, mahkeme sonuçlanana kadar oyunculuğa ara verdi. Önce reklam kampanyasının yeni anlaşması iptal edilen, ardından başrolünü Halit Ergenç’le paylaştığı “Babil” dizisinin kadrosundan çıkarılan Güven, büyük bir moral bozukluğu yaşadı ve İstanbul’u terk etti. 

CUNDA ADASINA YERLEŞTİ

Ozan Güven’in Cunda adasına yerleştiği ortaya çıktı. Güven, Rasim Öztekin, Bülent İnal, Beren Saat ve Perran Kutman gibi ünlü isimlerin de yazlığının olduğu adada ev tuttu.

ŞEVKET ÇORUH SOLUĞU OZAN GÜVEN'İN YANINDA ALDI

Ozan Güven’i son olarak yakın dostu Şevket Çoruh ziyarete gitti. Çoruh, geçen sezon sahibi olduğu tiyatronun “Don Kişot” adlı oyununda da Ozan Güven’i başrol oynatmıştı. Bu hafta başı “Arka Sokaklar” dizisindeki çekimlerini tamamlayan Şevket Çoruh, soluğu Cunda’da aldı. Ozan Güven’le sahile inen ünlü oyuncu beraber paylaştığı fotoğrafı “Sakin zamanlara demirlemiş bir gemi” notuyla yayınladı.

Darp davası için 21 Ocak’ta hakim karşısına çıkmaya hazırlanan Ozan Güven’in sakallı hali dikkat çekti. Keyfi yerinde olan oyuncunun mahkeme sonuçlanana kadar İstanbul’a dönmeyi düşünmediği öğrenildi. “Asıl ben darp edildim” diyen oyuncunun elindeki delillere güvendiği ve aklanacağına inandığı belirtildi.

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