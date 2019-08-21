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  3. Ozan Güven'den Azra Kohen'e: Yok öyle bir şey

Ozan Güven'den Azra Kohen'e: Yok öyle bir şey

Ozan Güven'den Azra Kohen'e: Yok öyle bir şey

Oyuncu Ozan Güven, eski eşi Türkan Derya ve oğulları Ali ile Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı. Güven, ‘Fi’, ‘Çi’, ‘Pi’ üçlemesinin yazarı Azra Kohen'in yapıma dava açması hakkında da konuştu.

‘Fi’, ‘Çi’, ‘Pi’ üçlemesinin yazarı Azra Kohen, kitabın televizyona uyarlaması hakkında, "Bana verilen sözlere ve kontrata uyulmadı. Dizinin ikinci sezonunun kitapla ilgisi yok. Hikaye utanç verici bir hale dönüştü. Öyle ki izlerken çok üzüldüm, kahroldum" demiş ve yapıma dava açmıştı. Dizide başrol oynayan isimlerden biri olan Ozan Güven de eski eşi Türkan Derya ve oğulları Ali ile Nişantaşı’nda görüntülendi. 

'ÖYLE BİR ŞEY YOK'

Bir muhabirin, "Rol aldığınız ‘Fi’nin yazarı Azra Kohen dizinizi izlerken kahrolduğunu söyledi. Ne düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine şu açıklamayı yaptı: "Yok öyle bir şey! Bu düşüncesine katılmıyorum. Gayet kaliteli ve güzel bir iş çıkardık."

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