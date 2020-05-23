Ozan Güven'den aşk ilanı! İlk paylaşım geldi

Bir süredir Ozan Güven ile adı aşk dedikodularına karışan Deniz Bulutsuz geçtiğimiz günlerde sürpriz bir paylaşım yapmıştı.

Bulutsuz, 45 yaşına basan Ozan Güven'i yayınladığı bir kareye etiketleyerek, "İyi ki doğmuş sevgili... 'El ele olunca bir şey olmaz' derler" notuyla doğum gününü kutlamıştı.

OZAN GÜVEN DE İLAN ETTİ!

Ünlü oyuncu da dört gün sonra sevgilisiyle ilgili ilk paylaşımı yaptı. Güven, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Deniz Bulutsuz'un doğum gününü kutladı. Ozan Güven, sevgilisinin kaskını paylaşarak, "İyi ki doğdun..." mesajını paylaştı.