Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8156
  • 7,4244
  • 380.408
  • 103024
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Ozan Güven'den aşk ilanı! İlk paylaşım geldi
23 Mayıs 2020 Cumartesi 11:43 | Son Güncelleme:

Ozan Güven'den aşk ilanı! İlk paylaşım geldi

Ozan Güven'den aşk ilanı! İlk paylaşım geldi

Babil dizisinin yıldızı Ozan Güven, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Deniz Bulutsuz'la ilgili ilk paylaşımını yaptı. Güven, sevgilisinin kaskını paylaşarak, "İyi ki doğdun..." mesajını paylaştı.

Bir süredir Ozan Güven ile adı aşk dedikodularına karışan Deniz Bulutsuz geçtiğimiz günlerde sürpriz bir paylaşım yapmıştı.

Bulutsuz, 45 yaşına basan Ozan Güven'i yayınladığı bir kareye etiketleyerek, "İyi ki doğmuş sevgili... 'El ele olunca bir şey olmaz' derler" notuyla doğum gününü kutlamıştı.

OZAN GÜVEN DE İLAN ETTİ!

Ünlü oyuncu da dört gün sonra sevgilisiyle ilgili ilk paylaşımı yaptı. Güven, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Deniz Bulutsuz'un doğum gününü kutladı. Ozan Güven, sevgilisinin kaskını paylaşarak, "İyi ki doğdun..." mesajını paylaştı.


Numan Kurtulmuş: Bütün dünya vazgeçse de Türkiye vazgeçmeyecek
Diyanet İşleri Erbaş'tan bayram namazı açıklaması
Türkiye çağrı yaptı: İslam ülkeleri toplanıyor
İzinsiz bayram yolculuğuna 13 bin lira ceza
Dev projede sona gelindi! Yüzde 95'i tamamlandı
Kumarcılara jandarmadan şok baskın

Kumarcılara jandarmadan şok baskın

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Kemal Doğulu yaşadığı zorlukları yıllar sonra anlattı: 4 gece parkta yatmışlığım var!

Muzun bu yararını ilk kez duyacaksınız