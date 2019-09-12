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  3. Ozan Güven paylaştı! Yüsra Geyik ile aynı karede...

Ozan Güven paylaştı! Yüsra Geyik ile aynı karede...

Ozan Güven paylaştı! Yüsra Geyik ile aynı karede...

Oyuncu Ozan Güven ile meslektaşı Yüsra Geyik'in aşk yaşamaya başladığı iddia edilmişti. Güven, Geyik ile aynı karede olduğu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş'i canlandıran Yüsra Geyik, oyuncu Ozan Güven ile birlikte Kadıköy'de el ele bir ayakkabı mağazasına girerken objektiflere yansımıştı. İkilinin, aynı tiyatro oyununda rol aldığı ortaya çıktı. Hal böyle olunca da Ozan Güven ile Yüsra Geyik aşkının sahnede başladığı düşünüldü.

OZAN GÜVEN PAYLAŞTI

İddiaların ardından Ozan Güven, Yüsra Geyik'in de aralarında yer aldığı bir fotoğrafı Instagram hesabından “Biz toplandık yeni sezona hazırlanıyoruz. Ekim ayında Baba Sahnede seyircimizle kavuşuyoruz. Yaşasın Sanat” notuyla paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncunun bu paylaşımından sonra çift, sosyal medyada mercek altına alındı.

Öte yandan “Arka Sokaklar” dizisinin 14. sezonuyla ekrana dönmeye hazırlanan Yüsra Geyik, hem dizi hem de tiyatro oyunuyla sahnede yer alacak.

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