Ozan Güven nereli, kaç yaşında? Ozan Güven Babil Egemen olarak geri dönüyor!

Ozan Güven kimdir, nereli? sorusu yoğun bir şekilde aratılmaya başladı. 17 Ocak Cuma günü başlayan Babil dizisinde Egemen karakteri ile karşımıza çıkan Ozan Güven izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Babil dizisinde Egemen karakteri ile ekranlara geri dönen Güven, İrfan’ın en yakın dostunu oynuyor. Ozan Güven’in hayatı ve hakkında merak edilenlere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

OZAN GÜVEN KİMDİR, NERELİ?

Yakışıklı oyuncu Ozan Güven, 19 Mayıs 1975 yılında Almanya Nürnberg’de doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Modern Dans Bölümü’nden mezun olan Ozan Güven, İzmir Belediye Konservatuar'ında oyunculuk dersleri aldı ve Şahika Tekand Tiyatrosu'nda çalıştı.

Güven, Bugüne kadar Çiçeği Büyütmek, İkinci Bahar, Dünya Varmış, Bana Abi De, Havada Bulut, Aslı ile Kerem, Koçum Benim, Bir İstanbul Masalı, Hırsız Polis, Canım Ailem, Muhteşem Yüzyıl, Koyu Kırmızı, GORA, AROG, Yahşi Batı, Pek Yakında, Arif V 216 ve Fi gibi yapımlarda rol almıştır.

2005 yılında, İkinci Bahar dizisi sırasında tanıştığı yönetmen Türkan Derya ile evlendi, 2010 yılında ise boşandılar. Ozan Güven’in bu evlilikten Ali Ateş isminde oğlu bulunmaktadır.

Ozan Güven şimdilerde, yapımcı, senarist ve oyuncu ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın Karakomik Filmler adlı sinema filminde Mülakatçi karakterine hayat vermektedir. Ozan Güven, 1.75 metre boyunda, 67 kilo ve Boğa burcudur.

Ödülleri:

2000 – 22. SİYAD Türk Sineması Ödülleri – Umut Veren Genç Erkek Oyuncu – Balalayka

2003 – 10. ÇASOD Oyuncu Ödülleri – Jüri Özel Ödülü – 9

2005 – 1. Beyaz İnci TV Ödülleri – En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu – Bir İstanbul Masalı

Ozan Güven’in rol aldığı diziler ve filmler:

2020 – Babil – (Egemen) (TV Dizisi)

2019 – Karakomik Filmler (Mülakatçi) (Sinema Filmi)

2018 – Jet Sosyete (Levent) (TV Dizisi)

2017 – İklim Meselesi (Kendisi) (TV Dizisi)

2017 – Fi (Can Manay)(TV Dizisi)

2017 – Arif V 216 (216, Barış Manço) (Sinema Filmi)

2015 – Annemin Yarası (Borislav) (Sinema Filmi)

2014 – Pek Yakında (Boğaç Boray/Pepe Muharrem) (Sinema Filmi)

2012 – Koyu Kırmızı (Ceml Şenel) (TV Dzs)

2012 – 2013 – Muhteşem Yüzyıl (Damat Rüstem Paşa)(TV Dizisi)

2010 – Güneydoğudan Öyküler Önce Vatan (Konuk Oyuncu)(TV Dizisi)

2010 – Anneannem (Bakkal) (Kısa Film)

2010 – Arka Sokaklar 5. Sezon (Konuk Oyuncu)(TV Dizisi)

2009 – Yahşi Batı (Lemi Galip) (Sinema Filmi)

2009 – Ejder Kapanı (Remzi) (Sinema Filmi)

2009 – Arthur: Maltazar’ın İntikamı (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2008 – Mavi Fil (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2008 – 2009 – Canım Ailem (Ali)(TV Dizisi)

2008 – A.R.O.G (Taşo) (Sinema Filmi)

2006 – Hırsız Polis (Kibar Necmi) (TV Dizisi)

2003 – Yazı Tura (Asker) (Sinema Filmi)

2003 – G.O.R.A (Robot 216) (Sinema Filmi)

2003 – Bir İstanbul Masalı (Demir Arhan) (TV Dzs)

2002 – Koçum Benim (Umut Yıldırım)(TV Dizisi)

2002 – Bana Abi De (Yiğit)(TV Dizisi)

2002 – Aslı ile Kerem (Kerem)(TV Dizisi)

2002 – 9 (Dokuz) (Kaya) (Sinema Filmi)

2001 – Dünya Varmış (Çetn)(TV Dizisi)

2000 – Yıldız Tepe (Al) (Sinema Filmi)

2000 – Balalayka (Mehmet) (Sinema Filmi)

1999 – 5 Maymun Çetesi (Sinan)(TV Dizisi)

1998 – İkinci Bahar (Ulaş Meriç)(TV Dizisi)

1998 – Çiçeği Büyütmek (TV Dizisi)