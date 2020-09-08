Ozan Güven-Deniz Bulutsuz davasında yeni gelişme!

Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın haberine göre sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan oyuncu Ozan Güven’in 'basit yaralama' gerekçesiyle şikâyetçi olduğu dosyada taraflar uzlaşmayı reddetti.

Mahkeme ayrıca Güven'in şikâyeti üzerine Bulutsuz hakkındaki 'basit yaralama' suçundan yürütülen soruşturma dosyasını Uzlaştırma Bürosu’na göndermişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaşma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada tarafların uzlaşmayı kabul etmedi. Hakkında 13.5 yıla kadar hapsi istenen Güven ve Bulutsuz'un 21 Ocak'ta hâkim karşısına çıkacak.