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  3. Ozan Güven-Deniz Bulutsuz davasında yeni gelişme!
08 Eylül 2020 Salı 16:30 | Son Güncelleme:

Ozan Güven-Deniz Bulutsuz davasında yeni gelişme!

Ozan Güven-Deniz Bulutsuz davasında yeni gelişme!

Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddia edilerek hakkında dava açılan oyuncu Ozan Güven'in darp edildiği gerekçesiyle şikayetçi olduğu dosyada yeni bir gelişme yaşandı.

Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın haberine göre sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan oyuncu Ozan Güven’in 'basit yaralama' gerekçesiyle şikâyetçi olduğu dosyada taraflar uzlaşmayı reddetti.

Mahkeme ayrıca Güven'in şikâyeti üzerine Bulutsuz hakkındaki 'basit yaralama' suçundan yürütülen soruşturma dosyasını Uzlaştırma Bürosu’na göndermişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaşma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada tarafların uzlaşmayı kabul etmedi. Hakkında 13.5 yıla kadar hapsi istenen Güven ve Bulutsuz'un 21 Ocak'ta hâkim karşısına çıkacak.

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