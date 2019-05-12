Doğulu'nun talimatı Arnavutköy'ü birbirine kattı

Spor spikerliğinden şarkıcılığa geçiş yapan Hera Aslan'la aşk yaşayan aranjör Ozan Doğulu önceki akşam Arnavutköy'ü birbirine kattı. Bir süredir gözlerden uzak aşk yaşadığı Hera Aslan’la baş başa akşam yemeği yiyen müzisyen, mekanın kapısında gazetecileri görünce ne yapacağını şaşırdı.

KOŞARAK ÇIKTILAR

Hera Aslan ile birlikte mekandan koşarak çıkan ve hızla lüks jeepine binen Doğulu, şoförüne de gaza basıp gözden uzaklaşmasını söyledi. Ne olduysa bu saatten sonra oldu.

ARDINDAN BAKAKALDI

Yola bir anda çıkan Doğulu’nun şoförü, sağ taraftan gelen araca yandan çarptı. Muhabirlerin görüntü almasıyla tamamen panikleyen Ozan Doğulu, şoförüne “Devam et hemen” dedi ve kaza yerinden son sürat kaçtı. Kazaya uğrayan araç sahibi ise şaşkınlık içinde kazalı aracını inceledi.

(Güneş)