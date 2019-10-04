Ozan Doğulu ve Kübra Hera Aslan kural bozdu! İlk paylaşım...

Ozan Doğulu, 2007'de dünyaevine girdiği 3 kızının annesi Ece Yosmaoğlu ile geçen sene tek celsede boşanmıştı. Çiftin boşanmasına, Doğulu'nun birlikte albüm çıkardığı Kübra Hera Aslan'ın neden olduğu iddia edilmişti. O zamandan beri magazin objektiflerinden kaçan ve aşklarını gizli saklı yaşamayı tercih eden çift, kural bozdu.

İLK PAYLAŞIM

Ozan Doğulu, Instagram hesabından sevgilisinin fotoğrafını kalp emojisi ile paylaştı. Hera ise kendi fotoğrafını, "Hiçbir şey yazmak istemiyorum" notu ile yayınladı.