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  3. Ozan Doğulu 48 oldu! Beren Saat aile kutlamasına katılmadı

Ozan Doğulu 48 oldu! Beren Saat aile kutlamasına katılmadı

Ozan Doğulu 48 oldu! Beren Saat aile kutlamasına katılmadı

Aranjör ve şarkıcı Ozan Doğulu, 48 yaşına girdi. Aile arasında gerçekleşen doğum günü kutlamasına Beren Saat'in katılmaması dikkat çekti.

Ünlü sanatçı yeni yaşını önceki akşam Etiler'de çocukları, sevgilisi, aile üyeleri ve yakın dostlarının katılımıyla kutladı. Kenan Doğulu'nun partiye eşi Beren Saat olmadan katılması dikkat çekti. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise Kübra Hera Aslan, sevgilisi Ozan Doğulu'nun gözlerinin içine bakarak 'Yalan Dünya' adlı türküyü seslendirdi. (Recep ASLAN)


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