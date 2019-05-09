Ozan Çolakoğlu'ndan şaşırtan yanıt: Bizim zaten 2 çocuğumuz var

"BELKİ 3. ÇOCUĞU YAPARIZ"

Çolakoğlu, etkinlik sonunda soruları yanıtladı. Ünlü DJ ve prodüktör, “Gülşen Hanım’la ikinci çocuk hakkında planlar yapmaya başladınız mı?” sorusu üzerine ilk evliliğinden olan oğlu Kaan’ı hatırlattı: “Zaten iki çocuğumuz var. Belki ileride üçüncü olur, kısmet.”