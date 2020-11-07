07 Kasım 2020 Cumartesi 09:25 | Son Güncelleme:
Oyunculuğu bıraktığını açıklamıştı... Fulya Zenginer pişman oldu!
Oyuncu Fulya Zenginer, annesini kaybettikten sonra oyunculuğu bıraktığını açıklamıştı. Setleri özleyen Zenginer kararından vazgeçti, setlere geri dönüyor.
Sosyal medyada kendisine en çok yeni dizi projeleriyle ilgili sorular geldiğini anlatan Fulya Zenginer, merak edilen konuya açıklama yaptı:
"Duygusal olarak zorlandığım bir dönem, yapmak istememiştim. Sonra karantinada oyunculuğu özlediğimi fark ettim. 'Ben bu işe döneyim' dedim ve senaryo okumaya başladım. Biraz kısmet işi o yüzden akışına bıraktım. Doğru projeyi bekliyorum."