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  3. Oyuncu Yasemin Kay Allen aşkını sosyal medyadan ilan etti!

Oyuncu Yasemin Kay Allen aşkını sosyal medyadan ilan etti!

Oyuncu Yasemin Kay Allen aşkını sosyal medyadan ilan etti!

Oyuncu Yasemin Kay Allen, yeni bir aşka yelken açtı. Allen, yeni sevgilisiyle ilk karesini ise sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Uzun bir süredir ne televizyon dünyası ne de özel hayatıyla gündeme gelmeyen Yasemin Allen, aşk orucunu sonunda bozdu. İki yıl önce uzatmalı aşkı Armağan Oğuz ile yollarını ayıran oyuncu, önceki gün yeni sevgilisiyle ilk kez paylaşım yaptı. Paylaşımına kalp emojisi ekleyen Allen, böylece aşkını ilan etmiş oldu.

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