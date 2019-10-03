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  3. Oyuncu Wilma Elles'in iş arkadaşlığı aşka dönüştü

Oyuncu Wilma Elles'in iş arkadaşlığı aşka dönüştü

Oyuncu Wilma Elles'in iş arkadaşlığı aşka dönüştü

Oyuncu Wilma Elles, birlikte kitap yazdığı Yiğit Caner Ertoşi ile yeni bir aşka yelken açtı. 28 yaşındaki genç yazar, kendisinden 10 yaş büyük sevgilisi Wilma'yı telefonuna 'Ay parçam' diye kaydetti.

İş insanı Kerem Göğüş'ten ayrıldıktan sonra kendisini ikizleri Milat Aristo Kerem ve Melodi Bita Oleka'ya adayan oyuncu Wilma Elles, yeni bir aşka yelken açtı. İddiaya göre Wilma Elles, ‘Kul ve Tablası’ adlı kitabı birlikte yazmaya başladığı Yiğit Caner Ertoşi’yle sevgili oldu. Altın Kalem ödüllü yazar Yiğit Caner Ertoşi’ye gönlünü kaptıran Wilma Elles'in keyfine diyecek yok. Güzel oyuncu, sevgilisiyle sık sık görüntülü olarak görüşme yapıyor. Yiğit Caner Ertoşi, sevgilisine “Ay parçası” diye hitap ediyor ve telefonuna bu şekilde kaydetmiş. İki aydır kitap üzerinde çalışan çiftten 28 yaşındaki Ertoşi verdiği bir ropörtajda 'Wilma gerçekten içi dışı bir birisi. İnşallah ilerleyen günlerde onu Van’a kahvaltıya ve aile yemeğine davet edeceğiz. Gönüller güzel olduktan sonra her şey güzel olur şüphe yok güzel de olduğunu düşünüyorum' demişti. 

İMKANSIZ AŞKI TAVSİYE EDİYOR

Üçüncü göz üzerine bir kitap yazdıklarını anlatan Wilma Elles, bir ropörtajında 'İnsanlara biraz da imkansız olan aşkları yaşamasını tavsiye ediyoruz kitapta aslında' demişti.

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