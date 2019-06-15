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  3. Oyuncu ve sunucu Müge Boz, basketbolcu Caner Erdeniz ile evlendi

Oyuncu ve sunucu Müge Boz, basketbolcu Caner Erdeniz ile evlendi

Oyuncu ve sunucu Müge Boz, basketbolcu Caner Erdeniz ile evlendi

Oyuncu Müge Boz, basketbolcu sevgilisi Caner Erdeniz'le geçtiğimiz mayıs ayında nişanlanmıştı. Çift dün Barselona'da evlendi.

Oyuncu Müge Boz, basketbolcu Caner Erdeniz'le hayatını birleştirdi.

Barselona'daki Türk konsolosluğunda nikah kıyan çift, eğlenceli anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Nikah öncesinde Barselona'da düğün fotoğrafları çektiren çift, sonrasında da hamburger yemeğe gitti. 

Müge Boz sosyal medyadan, "Şimdilik bu fotoğrafı paylaşıyoruz, çok güzel bir çekim yaptık bu mutlu anımızı ölümsüzleştirmek için, sürprizi bozmayalım ama yine de paylaşalım dedik. O kadar güzel mesajlar atıyorsunuz ki, tanıdığımız tanımadığımız herkese sonsuz teşekkürler. Çok mutluyuz ne diyeyim, darısı tüm sevenlerin başına..." mesajını yayınladı.

 

(Habertürk)

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