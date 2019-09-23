Oyuncu Turgut Tuncalp, İlayda Atmaca ile dünyaevine girdi

Beyoğlu'nda gerçekleşen bir törenle evlenen Turgut Tuncalp ve İlayda Atmaca'nın nikah şahitliğini Erkan Can yaptı. Oktay Kaynarca olmak üzere pek çok ünlü isim ise Tuncalp'ı yalnız bırakmadı. Düğün gecesinde renkli anlar yaşandı.

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde rol alan Tuncalp'in setten arkadaşları horon tepti. O anlar ise objektiflere böyle yansıdı...