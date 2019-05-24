Oyuncu Tülin Özen sevgilisi Tansu Biçer ile ilk kez görüntülendi

Oyuncu Tülin Özen ile meslektaşı Tansu Biçer, 2012'de 'Yük' filminde oynarken aşk yaşamaya başlamıştı.

DAHA ÖNCE HİÇ GÖRÜNTÜ VERMEDİLER

Ama şimdiye kadar birlikte ne davete katıldılar, ne partiye. İlişkilerini sosyal medyada bile paylaşmayan sevgililer dün kuralı bozdu.

Etiler'de bir alış veriş merkezine el ele gelen Tülin Özen ile Tansu Biçer objektifleri görünce birbirlerinden uzaklaştı.

Yıllar sonra ilk kez birlikte görüntülenince çok kızan Tülin Özen, "Bizi çekmenize hiç gerek yok" diye sitem etti.

TANSU BİÇER KİMDİR?

4 Temmuz 1978 yılında Ankara'da doğdu. İzmir'de Karşıyaka Şemikler Lisesi'nden mezun oldu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nü 2001 yılında bitirdi. 2001/2002 sezonunda Tiyatro Anadolu'da oyuncu olarak çalıştı. 2002 yılında İstanbul'a yerleşti ve Semaver Kumpanya'nın kuruluş çalışmalarında yer aldı. Semaver Kumpanya'nın en tanınan oyuncularından biridir. İstanbul'a yerleştiği yıldan itibaren tiyatro aktörlüğünün yanı sıra çeşitli sinema, televizyon ve seslendirme çalışmaları da yapmaktadır.

Tansu Biçer, Ali Aydın'ın yönetmenliğini yaptığı Küf adlı sinema filmdeki rolüyle 2012 yılındaki 49. Altın Portakal Film Festivalinde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülünü kazanmıştır.