Oyuncu Tuba Büyüküstün eski imajına geri döndü
Oyuncu Tuba Büyüküstün, sevgilisi Umut Evirgen ile önceki gün Beşiktaş'ta bir AVM’de objektiflere yansıdı.
2015’te radikal bir karar alarak uzun saçlarını kısacık kestiren Tuba Büyüküstün’ün eski imajına döndüğü görüldü.
4 YIL ÜST ÜSTE ŞAMPUAN REKLAMLARINDA OYNAMIŞTI
Tuba Büyüküstün, uzun saçlarıyla 4 yıl üst üste şampuan reklamlarında oynamış, rekor ücretlere imza atmıştı. Bu arada oyuncu, AVM’deki alışveriş turunu hayranlarının yoğun ilgisi nedeniyle yarıda kesti.