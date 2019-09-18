Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6864
  • 6,2851
  • 274.757
  • 101203
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Oyuncu Tuba Büyüküstün eski imajına geri döndü

Oyuncu Tuba Büyüküstün eski imajına geri döndü

Oyuncu Tuba Büyüküstün eski imajına geri döndü

Oyuncu Tuba Büyüküstün, sevgilisi Umut Evirgen ile önceki gün Beşiktaş'ta bir AVM’de objektiflere yansıdı.

2015’te radikal bir karar alarak uzun saçlarını kısacık kestiren Tuba Büyüküstün’ün eski imajına döndüğü görüldü.

4 YIL ÜST ÜSTE ŞAMPUAN REKLAMLARINDA OYNAMIŞTI

Tuba Büyüküstün, uzun saçlarıyla 4 yıl üst üste şampuan reklamlarında oynamış, rekor ücretlere imza atmıştı. Bu arada oyuncu, AVM’deki alışveriş turunu hayranlarının yoğun ilgisi nedeniyle yarıda kesti.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

O dava için mahkeme kararını verdi
Yemekteyiz'den Damat Bayıldı'ya geçmişti... Üzücü haber
Eski imajına geri döndü
O iddialara sitem etti: Kıskanç insanlar...
Sarmaş dolaş alışveriş yaptılar

Milli Muharip Uçak´ın Birebir Modeli TEKNOFEST´te

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Hayvanlar tarafından büyütüldüğü söylenen inanlar

EYT’lilere Finlandiya modeli