Sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaştı

Birce Akalay ile boşandıktan sonra Derya Şensoy ile yeni bir aşka yelken açan oyuncu Sarp Levendoğlu pek paylaşım yapmayarak aşkını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyordu.

Levendoğlu, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Derya Şensoy ile ilk defa bir paylaşım yaptı. Sarp Levendoğlu, Derya Şensoy ile birlikte çekildiği fotoğrafı, “ İyi bayramlar” notuyla Instagram hesabından paylaştı.