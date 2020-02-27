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  3. Oyuncu Saadet Işıl Aksoy anne oldu! Güzel haberi böyle duyurdu

Oyuncu Saadet Işıl Aksoy anne oldu! Güzel haberi böyle duyurdu

Oyuncu Saadet Işıl Aksoy anne oldu! Güzel haberi böyle duyurdu

Ünlü oyuncu Saadet Işıl Aksoy, ilk bebeğini kucağına aldı. Müjdeyi sosyal medya hesabından duyuran Aksoy, kızına Marisa Gülcan Kıraner adını verdi.

2014 yılından Pamir Kıraner ile dünyaevine giren Saadet Işıl Aksoy, anne oldu. Müjdeli haberi Instagram hesabından duyuruan Aksoy, kızının ayaklarının fotoğrafını paylaşarak, "Hayat ne kadar harika, sen dünyadasın" notunu düştü. Oyuncu, paylaşımında kızının 22 Şubat'ta dünyaya geldiğini de belirtti.


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