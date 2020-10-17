Oyuncu Özgü Kaya'ya sosyal medyadan ölüm tehdidi! Savcılığa koştu

Özgü Kaya, geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Sabah gazetesinden Dilek Yaman'ın haberine göre; 24 yaşındaki oyuncu, bir sosyal medya kullanıcısının kendisine, "Ya benimsin ya ölüm", "Benden başkasına yar olamazsın, seni bırakmam" şeklinde tehdit içerikli sözler sarf ettiğini kaydetti.

KORUMA KARARI TALEP ETTİ

Kendisine gelen mesajlar nedeniyle rahatsızlık duyduğunu ileri süren Kaya, şahsın kimliğinin tespit edildikten sonra koruma kararı verilmesini istedi.

Özgü Kaya'nın şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.