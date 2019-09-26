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  3. Oyuncu Nilperi Şahinkaya sevgilisiyle ilk kez görüntülendi! Nilperi Şahinkaya kimdir?

Oyuncu Nilperi Şahinkaya sevgilisiyle ilk kez görüntülendi! Nilperi Şahinkaya kimdir?

Oyuncu Nilperi Şahinkaya sevgilisiyle ilk kez görüntülendi! Nilperi Şahinkaya kimdir"

Oyuncu Nilperi Şahinkaya, önceki akşam Bebek’te objektiflere yansıdı.

Heykeltıraş olduğu öğrenilen sevgilisi Emre Yusufi’yle yürüyüş yaptığı sırada ilk kez görüntülenen Şahinkaya, 4 aydır birlikte olduklarını belirterek “Çok mutluyuz” diye konuştu. 

NİLPERİ ŞAHİNKAYA KİMDİR?

Nilperi Şahinkaya, 23 Şubat 1988 tarihinde Dakar Senaegal'de dünyaya gelmiştir. İlköğretimini Fransa'nın başkenti Paris'te ortaöğretimini ise Bern'de tamamladı. 2003 yılında Ankara'ya yerleşen Nilperi Şahinkaya,s lise yıllarının bir bölümünü Ankara'da geçirdi. Daha sonra Gaulle Fransız Lisesi'nden mezun olan oyuncu Türkiye'ye döndü ve Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinden mezun oldu. Almanca, Fransızca, İtalyanca, İngilizce bilmektedir.

İlk oyunculuk deneyimini Deniz Yıldızı dizisi ile yaşayan Nilperi Şahinkaya, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Kayıp ve Kiraz Mevsimi gibi yapımlarda adından oldukça söz ettirmiştir. Nilperi Şahinkaya, şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanan Kuzgun dizisinde Güneş karakterine hayat vermektedir. Nilperi Şahinkaya, 1.67 metre boyunda, 54 kilo ve Balık burcudur.

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