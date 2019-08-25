Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7635
  • 6,4297
  • 281.805
  • 97149
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. 'Fahriye'nin üzerine gitmeyin'

'Fahriye'nin üzerine gitmeyin'

'Fahriye'nin üzerine gitmeyin'

Oyuncu Neslihan Atagül, aralarının bozuk olduğu Fahriye Evcen’e zeytin dalı uzattı.

Bir dönem ‘Kara Sevda’ dizisindeki partneri Burak Özçivit ile eşi Kadir Doğulu’nun görüşmemesi nedeniyle Fahriye Evcen’e karşı mesafeli duran Atagül, aralarındaki buzları eritecek açıklama yaptı. Fazla kilolarından ötürü eleştirilen Fahriye Evcen için Atagül, “Arkadaşlar hayat bu. Bunlar normal şeyler. İnsanların üzerine bu kadar gitmeye gerek yok” dedi. Eski partneri Burak Özçivit’in baba olmasıyla ilgili olarak da “Allah mutlu mesut etsin. Sağlıklı, neşeli ve uzun ömürleri olsun” dedi. 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Sezen Aksu'nun babası son yolculuğuna uğurlandı
Böylesini daha önce görmediniz! Kedisine şarkı yazdı
Murat ve Aslı Bodrum'da
'10 günlüğüne balık etli olmak istedim'
'Tüm geliri Emine Bulut'un kızına bağışlayacağım'
<p>Zaten kısa bir süre misafir olarak bulunduğumuz bu dünyayı temiz tutmak bizim elimizde değil mi?

Doğal Malzemelerle Bulaşık Deterjanı Nasıl Yapılır? | #DoğalaDönüş

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

İlk bebekte bu konularda çok zorlanılıyor!