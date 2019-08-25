'Fahriye'nin üzerine gitmeyin'

Bir dönem ‘Kara Sevda’ dizisindeki partneri Burak Özçivit ile eşi Kadir Doğulu’nun görüşmemesi nedeniyle Fahriye Evcen’e karşı mesafeli duran Atagül, aralarındaki buzları eritecek açıklama yaptı. Fazla kilolarından ötürü eleştirilen Fahriye Evcen için Atagül, “Arkadaşlar hayat bu. Bunlar normal şeyler. İnsanların üzerine bu kadar gitmeye gerek yok” dedi. Eski partneri Burak Özçivit’in baba olmasıyla ilgili olarak da “Allah mutlu mesut etsin. Sağlıklı, neşeli ve uzun ömürleri olsun” dedi.