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Oyuncu Mevlüt Demiryay hayatını kaybetti

Oyuncu Mevlüt Demiryay hayatını kaybetti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sanatçısı, oyuncu Mevlüt Demiryay hayatını kaybetti.

Oyuncu Mevlüt Demiryay hayatını kaybetti. Sanatçı, çarşamba günü kılınacak öğle namazını müteakip Niğde Ulukışla Mezarlığı’na defnedilecek.

OYUNCU MEVLÜT DEMİRYAY KİMDİR?

 1 Ocak 1965 Niğde'de doğan Mevlüt Demiryay Fosforlu Cevriye, Seni Seviyorum Rosa, Dönersen Islık Çal, Şahmaran, Mavi Sürgün,Baba, Çatı, Sinekli Bakkal filmlerinde rol aldı. Olacak O Kadar dizisindeki oyunculuğuyla tüm Türkiye tarafından tanındı.

İBB Şehir Tiyatroları’nda Kral Ölüşüyor, Çengi, IV. Murat, Yaz Gecesi Rüyası, İlk Göz Ağrısı, Ölü Ordunun Generali, Kösem Sultan, Arka Bahçe, Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz oyunlarında rol aldı.


 
 

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