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  3. Oyuncu Merve Boluğur yeni sezonda ekranlara dönecek mi?

Oyuncu Merve Boluğur yeni sezonda ekranlara dönecek mi?

Oyuncu Merve Boluğur yeni sezonda ekranlara dönecek mi"

Oyuncu Merve Boluğur, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Yeni sezonla ilgili açıklamalarda bulundu.

Uzun bir süredir ekranlardan uzak duran Merve Boluğur, parmak arası terlikleriyle Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Muhabirlerin sorularını ayaküstü yanıtlayan Boluğur, "Yeni sezonda Tv projesi var mı?" sorusuna, "Şuanda yok ama romantik komedi istiyorum çünkü çok çok seviyorum" dedi. Ekranlara dönmek için yeşil ışık yakan oyuncu, açıklamasının ardından yoluna devam etti.

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