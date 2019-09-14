Oyuncu Merve Boluğur yeni sezonda ekranlara dönecek mi?

Uzun bir süredir ekranlardan uzak duran Merve Boluğur, parmak arası terlikleriyle Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Muhabirlerin sorularını ayaküstü yanıtlayan Boluğur, "Yeni sezonda Tv projesi var mı?" sorusuna, "Şuanda yok ama romantik komedi istiyorum çünkü çok çok seviyorum" dedi. Ekranlara dönmek için yeşil ışık yakan oyuncu, açıklamasının ardından yoluna devam etti.