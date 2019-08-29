Oyuncu İlker Kaleli, 'Yabancı' dizisi başlamadan projeden ayrıldı

Bir dönem rol aldığı Poyraz Karayel dizisindeki performansıyla hafızalara kazınan İlker Kaleli, yeni sezonda 'Yabancı' dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyordu. Ancak Pınar Deniz ile başrolü oynamak için anlaşan Kaleli'nin, son anda diziden ayrılma kararı aldığı iddia edildi.

TAYLAND ÇEKİMLERİ İÇİN Mİ AYRILDI?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kaleli, hippi rolüyle BBC dizisi The Serpent’ta oynamak için teklif almış ve kabul etmişti. İddiaya göre İlker Kaleli, bu dizinin Tayland çekimleri nedeniyle Yabancı dizisinden ayrıldı.