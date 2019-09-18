Oyuncu Fulya Zenginer ile Kuntay Tarık Evren'in nefretten doğan aşkı

İlk olarak, Küçük Kadınlar dizisiyle tanıdığımız Fulya Zenginer, sonrasında İki Aile ve Doktorlar’da da rol aldı. 29 Eylül’de Kuntay Tarık Evren’le nikah masasına oturmaya hazırlanan Fulya Zenginer, “18 yaşından beri tanışıyoruz. Birbirimizi sevmiyorduk” dedikten sonra ekledi: “10 sene sonra, ‘bir kahve içelim’ dedik ve buralara kadar geldik.”