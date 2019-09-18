Oyuncu Fulya Zenginer ile Kuntay Tarık Evren'in nefretten doğan aşkı
Nikah masasına oturmasına sayılı günler kalan oyuncu Fulya Zenginer, sevgilisi Kuntay Tarık Evren ile tanışma hikayesini anlattı.
İlk olarak, Küçük Kadınlar dizisiyle tanıdığımız Fulya Zenginer, sonrasında İki Aile ve Doktorlar’da da rol aldı. 29 Eylül’de Kuntay Tarık Evren’le nikah masasına oturmaya hazırlanan Fulya Zenginer, “18 yaşından beri tanışıyoruz. Birbirimizi sevmiyorduk” dedikten sonra ekledi: “10 sene sonra, ‘bir kahve içelim’ dedik ve buralara kadar geldik.”