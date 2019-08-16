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  3. Dallas'ın yapımcısı el uzattı! Fadik Sevin Atasoy ilk kez açıkladı

Dallas'ın yapımcısı el uzattı! Fadik Sevin Atasoy ilk kez açıkladı

Dallas'ın yapımcısı el uzattı! Fadik Sevin Atasoy ilk kez açıkladı

Oyuncu Fadik Sevin Atasoy, Dallas’ın yapımcısı Merv Adelson sayesinde Amerika’da oyunculuk kariyerinin başladığını söyledi.

7 yıldır ABD’de yaşayan ve orada birçok filmde rol alan sanatçı, “Sahilde otururken Merv Adelson’la tanıştım. Türk olduğumu öğrenince benden Türk kahvesi istedi. Kahvelerimizi içerken onun ünlü bir yapımcı olduğumu öğrendim. Ardından ise beni birçok Oscarlı yönetmenle tanıştırarak önümü açtı. Benim için yeri ayrıdır” diye konuştu. 

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