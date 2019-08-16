Dallas'ın yapımcısı el uzattı! Fadik Sevin Atasoy ilk kez açıkladı

7 yıldır ABD’de yaşayan ve orada birçok filmde rol alan sanatçı, “Sahilde otururken Merv Adelson’la tanıştım. Türk olduğumu öğrenince benden Türk kahvesi istedi. Kahvelerimizi içerken onun ünlü bir yapımcı olduğumu öğrendim. Ardından ise beni birçok Oscarlı yönetmenle tanıştırarak önümü açtı. Benim için yeri ayrıdır” diye konuştu.