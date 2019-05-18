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  3. Oyuncu Ezgi Mola evlilik teklifi iddiasına açıklık getirdi

Oyuncu Ezgi Mola evlilik teklifi iddiasına açıklık getirdi

Oyuncu Ezgi Mola evlilik teklifi iddiasına açıklık getirdi

Oyuncu Ezgi Mola, sevgilisi Mustafa Aksakallı'dan evlilik teklifi aldığı iddiasına açıklık getirdi.

Yönetmenliğini İbrahim Çiçek'in üstlendiği, Bergüzar Korel'in rol aldığı tiyatro oyunu ‘Kızlar ve Oğlanlar'ın prömiyeri önceki akşam Kadıköy Craft Tiyatro'da gerçekleşti. Korel'in tek kişilik performansıyla beğeni topladığı prömiyere; eşi Halit Ergenç, annesi Hülya Darcan ve dostları Serenay Sarıkaya, Ezgi Mola, Esra Erol, Engin Akyürek, Kubilay Aka, Miray Daner, Serkan Altunorak, Ozan Dolunay, Hatice Şendil, Burak Sağyaşar, Ece Dizdar, Cem Avnayim, Güven Murat Akpınar ve Nilperi Şahinkaya gibi birçok ünlü isim katıldı.

Ezgi Mola, sevgilisi Mustafa Aksakallı'dan evlilik teklifi aldığı iddialarına, "Öyle bir şey yok vallahi. Bir organizasyon olursa siz duyarsınız. Ama aramızda böyle bir konuşmada olmadı" şeklinde cevap verdi.

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