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  • Oyuncu Esra Ruşan ile Fatih Kızılgök'ün 6 yıllık evliliği tek celsede bitti
23 Kasım 2020 Pazartesi 09:51 | Son Güncelleme:

Oyuncu Esra Ruşan ile Fatih Kızılgök'ün 6 yıllık evliliği tek celsede bitti

Oyuncu Esra Ruşan ile Fatih Kızılgök'ün 6 yıllık evliliği tek celsede bitti

Rol aldığı “Arka Sokaklar”, “Vatanım Sensin” ve “Masumlar Apartmanı” gibi dizilerle yıldızı parlayan oyuncu Esra Ruşan ile film yönetmeni Fatih Kızılgök'ün 6 yıllık evlilikleri sona erdi.

Geçen ay Kızılgök tarafından açılan boşanma davası tek celsede sonuçlandı. 2 yaşında bir kızları bulunan çift, anlaşmalı olarak boşandı. Mahkeme, çocuğun velayetini anneye verdi. Protokole göre Fatih Kızılgök, çocuğu için aylık 2 bin lira iştirak nafakası ödeyecek.

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