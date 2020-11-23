Oyuncu Esra Ruşan ile Fatih Kızılgök'ün 6 yıllık evliliği tek celsede bitti

Geçen ay Kızılgök tarafından açılan boşanma davası tek celsede sonuçlandı. 2 yaşında bir kızları bulunan çift, anlaşmalı olarak boşandı. Mahkeme, çocuğun velayetini anneye verdi. Protokole göre Fatih Kızılgök, çocuğu için aylık 2 bin lira iştirak nafakası ödeyecek.