23 Kasım 2020 Pazartesi 09:51 | Son Güncelleme:
Oyuncu Esra Ruşan ile Fatih Kızılgök'ün 6 yıllık evliliği tek celsede bitti
Rol aldığı “Arka Sokaklar”, “Vatanım Sensin” ve “Masumlar Apartmanı” gibi dizilerle yıldızı parlayan oyuncu Esra Ruşan ile film yönetmeni Fatih Kızılgök'ün 6 yıllık evlilikleri sona erdi.
Geçen ay Kızılgök tarafından açılan boşanma davası tek celsede sonuçlandı. 2 yaşında bir kızları bulunan çift, anlaşmalı olarak boşandı. Mahkeme, çocuğun velayetini anneye verdi. Protokole göre Fatih Kızılgök, çocuğu için aylık 2 bin lira iştirak nafakası ödeyecek.