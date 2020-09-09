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  • Oyuncu Eser Eyüboğlu baba oluyor! 'Aslında bu fotoğrafta dört kişiyiz'
09 Eylül 2020 Çarşamba 14:27 | Son Güncelleme:

Oyuncu Eser Eyüboğlu baba oluyor! 'Aslında bu fotoğrafta dört kişiyiz'

Oyuncu Eser Eyüboğlu baba oluyor! 'Aslında bu fotoğrafta dört kişiyiz'

Ege'nin Hamsisi dizisinde Dursun Dursunoğlu karakterine hayat veren oyuncu Eser Eyüboğlu baba oluyor. Eyüboğlu, müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Eser Eyüboğlu, sevincini takipçileriyle şu sözlerle paylaştı: "Aslında bu fotoğrafta dört kişiyiz fakat şimdilik yalnız ikimizi görebiliyorsunuz☺. İnşallah birkaç ay sonra kendileriyle de tanışmak gibi bir şansınız olur. Sevgiler..."

Öte yandan ünlü oyuncu, bebeklerinin tek yumurta ikizi olduğunu da belirtti. 

Eser Eyüboğlu'nu ilk tebrik eden ise Şevkat Yerimdar dizisindeki rol arkadaşı Başak Parlak oldu. Parlak, "Neeeeee!!! Çok sevindim tebrikler" mesajını gönderdi.

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