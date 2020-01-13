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  3. Oyuncu Ege Kökenli, Lior Ahituv ile nişanlandı! İşte ilk kareler...

Oyuncu Ege Kökenli, Lior Ahituv ile nişanlandı! İşte ilk kareler...

Oyuncu Ege Kökenli, Lior Ahituv ile nişanlandı! İşte ilk kareler...

Son olarak 'Benim Tatlı Yalanım' dizisiyle ekranlarda boy gösteren 26 yaşındaki oyuncu Ege Kökenli, 4 yıldır aşk yaşadığı sevgilisi Lior Ahituv ile nişanlandı.

Çift, dün akşam aileleri ve yakın dostlarının katıldığı tören ile yüzükleri taktı. Aile büyüklerinin tam kadro bulunduğu gecede kahveleri Ege Kökenli ikram etti.

İsteme töreninin ardından çift, arkadaşlarıyla birlikte gece kulübüne gitti. Gece yarısına kadar süren eğlencede ikili nişan pastası kesti. Çift, sabaha kadar dans etti.

Düğün yerine henüz karar veremeyen Ege Kökenli ile Lior Ahituv eylül ayında Bodrum ya da Kapadokya'da nikah masasına oturacak.


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