Oyuncu Ebru Özkan'ın eşi Ertan Saban sarışın bir güzelle fena yakalandı!

Güneş'in haberine göre; Saatler süren samimi ve koyu sohbet sabahın ilk ışıklarında başka bir mekanda devam etti. Mekan çıkışında flaşların patlaması ile panik yaşayan Saban, sarıldığı sarışın kadın arkadaşı ve Mahir İpek, neye uğradığını şaşırdı.

Görüntülenen sarışın arkadaş yüzünü gizledi. Alkolün etkisiyle ayakta durmakta zorluk çeken Ertan Saban, kendisini görüntüleyen muhabirlere sert bir dille cevap verdi.

Oyuncu Ebru Özkan ile evli olan Saban, "Saçma sapan hareketler yapmayın. Nasıl sorular bunlar. Bakın arkadaşlar ben evli bir insanım ve benim çocuğum var öyle bir şey olabilir mi Allah aşkına" şeklinde açıklama yaptıktan sonra, samimi görüntülendiği kadın ve arkadaşı Mahir İpek’le aynı taksiye binerek İstanbul sokaklarında kayboldu.